Sei video lezioni di wellness casalingo per prendersi cura del proprio benessere fisico durante queste giornate trascorse tra le mura domestiche causa emergenza Coronavirus: a realizzare i tutorial Bruno Dominici, Dino Tenderini e Massimo Innocenti, membri dello staff tecnico di Rino Gattuso. Si chiama "SSC Napoli Home Workout" ed l’iniziativa realizzata dal Napoli a favore di tutti coloro che desiderano tenersi in forma in questi giorni dove non è possibile uscire di casa per recarsi in palestra o per svolgere attività fisica all’aperto. In questo periodo dove è fondamentale rimanere a casa, la società azzurra ha così pensato a tutti coloro che desiderano mantenersi in forma e lo ha fatto mettendo a disposizione l’esperienza e le conoscenze dei componenti dello staff di Gattuso. Le video lezioni sono disponibili gratuitamente sul sito ufficiale del Napoli e sono suddivise in tre differenti livelli di difficoltà: base, intermedio e avanzato. Un’iniziativa che sicuramente farà felici tanti tifosi del Napoli e non solo.