Lo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, ha costretto gli sportivi di tutto il mondo a trovare metodi alternativi per mantenersi in allenamento. E se le competizioni ufficiali sono al momento interrotte, chi lo dice che non si possa competere lo stesso? E' quello che ha fatto Cristiano Ronaldo, lanciano la "Living Room Cup", una gara che consiste nell'effettuare il maggior numero di addominali in 45". Molti sportivi (tra i quali anche Marco Belinelli e Filippo Tortu) hanno già accettato l'invito del campione portoghese e tra questi c'è l'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Niente da fare però per il giovane norvegese che si è fermato a "sole" 124 ripetizioni contro le 142 dell'attaccante della Juventus. Cristiano Ronaldo rimane il campione in carica, almeno per quanto riguarda il mondo del calcio...

I 142 ADDOMINALI IN 45" DI CRISTIANO RONALDO

Ma Caster Semenya batte tutti...

Il risultato di CR7 è stato infatti letteralmente polverizzato da Caster Semenya, che ha terminato la sfida effettuando ben 176 addominali. La due volte medaglia d'oro olimpica sudafricana ha alzato decisamente l'asticella e sarà adesso davvero dura strapparle la leadership in questa speciale competizione. Non resta far altro che aspettare i prossimi contendenti e vedere se qualcuno sarà in grado di scalzarla dalla prima posizione in classifica della "Living Room Cup".