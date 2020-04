La sua prima stagione nel calcio italiano è sin qui ferma a 4 reti e un assist in 24 partite con la maglia della Juventus . L'ambientamento in Serie A è a buon punto e Aaron Ramsey sta trascorrendo le settimane di isolamento in famiglia, ma l'avversario più complicato da sfidare ora è la bilancia. Lo racconta lo stesso centrocampista gallese parlando degli allenamenti casalinghi: "Seguo il programma di lavoro che il club ci ha inviato, ma non è la stessa cosa di quando ti alleni in gruppo. Devo preoccuparmi di non ingrassare - ammette ai microfoni del Sun - è complicato. A mia moglie piace cucinare e a me piace mangiare, una combinazione pericolosa . In casa abbiamo un sacco di biscotti per bambini e io li assaggio ogni volta che vado a prendere un tè".

"Alla Juve sono vincitori seriali, CR7 un esempio"

L'augurio di Ramsey, che ha mostrato la sua generosità donando 23mila sterline a tre organizzazioni benefiche in Galles, "è di uscire al più presto dall'emergenza sanitaria e di tornare alla normalità". Allo stop del campionato, la Juve ci è arrivata da prima in classifica, a +1 sulla Lazio grazie alla vittoria dell'8 marzo contro l'Inter, con reti del gallese e di Dybala: "Siamo in un'ottima posizione ma ora pensare al futuro è complicato, nessuno sa cosa succederà" ammette Ramsey. Che ha scelto i bianconeri per "vincere in campionato e in Champions - spiega - la Juve è un grande club, uno dei più importanti in Europa. C'erano altri club interessati a me, ma mi sono sentito molto desiderato da loro. Alla scelta hanno contribuito la storia che hanno, i giocatori in rosa e inoltre hanno fatto bene in Champions negli ultimi anni. Sono dei vincitori seriali". Parola di chi ha vinto tre FA Cup con l'Arsenal e ha raggiunto le semifinali di Euro 2016 con il Galles. E che al suo fianco ha torino ha un esempio come Cristiano Ronaldo: "Si tratta di un atleta eccezionale - aggiunge Ramsey - segna nella maggior parte delle gare. In palestra è sempre il primo, si allena lì ogni giorno e poi va in campo".