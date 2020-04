L'attaccante del Brescia e il Pallone d'Oro 2006 protagonisti di una diretta Instagram: "Il rapporto con Mancini è speciale, quando lo meriterò tornerò in Nazionale". Sul Napoli: "Io ho provato a giocarci, lì starei benissimo, mia figlia tifa Napoli". Ricordo speciale per Ibra: "All'Inter mi diceva che ero scarso, ma poi ha detto a Mino Raiola che c'era uno più forte di lui" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

"Il rapporto con Mancini è speciale. Se mi dovesse chiamare in Nazionale non lo farebbe per farmi stare in panchina. Quando lo meriterò, sarò là e giocherò". Mario Balotelli torna a parlare del suo rapporto con la maglia dell'Italia e lo fa in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, capitano della squadra campione del mondo nel 2006. "Ora è giusto che chiami chi merita di più" sono le parole dell'attaccante del Brescia, 36 presenze e 14 reti con la Nazionale maggiore, maglia indossata l'ultima volta il 7 settembre 2018 nell'1-1 di Nations League contro la Polonia.

"A Napoli starei benissimo" Cannavaro ha stuzzicato Balotelli anche sulla possibilità di giocare nel Napoli: "Io ci ho provato - è la replica dell'attaccante 29enne - a Napoli starei benissimo, mia figlia Pia tifa Napoli. La farei diventare capo ultrà. Le canto 'Brescia, Brescia' ma lei continua a tifare Napoli. Quando l'ho portata al San Paolo è stata felicissima, era ipnotizzata". "Ti volevo in Cina, ma hai chiesto tutti quei soldi..." In tema di calciomercato, Cannavaro ha spiegato come a Balotelli avrebbe fatto bene un'esperienza in Cina, magari nell'Evergrande Guangzhou che il Pallone d'Oro 2006 allena. "Sarebbe stato l'ideale per te - le parole dell'ex difensore - avresti giocato in una squadra al top in Asia senza gli occhi puntati addosso come in Europa. Avresti potuto tornare a divertirti". Qui prende il via un siparietto a colpi di risate: "Io aspettavo te" ha detto Balotelli a Cannavaro. "Ma se hai chiesto tutti quei soldi..." la replica divertita.