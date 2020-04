Il difensore e il centrocampista dell'Inter al lavoro in una sede insolita nel giorno di Pasquetta: "Bisogna smaltire questi due giorni" scrive D'Ambrosio condividendo gli allenamenti su Instagram. Il compagno di squadra lo prende in giro per l'abbigliamento: ""Però la calzamaglia non la voglio più vedere"

Compagni di squadra, vicini di casa e uniti nell'adattamento a questa particolare situazione. Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini hanno approfittato del garage in comune per dar vita a un insolito allenamento di Pasquetta. Il difensore e il centrocampista dell'Inter si sono dati appuntamento nei garage delle loro villette per correre e smaltire i pranzi della domenica di Pasqua e del giorno dopo. Allunghi, scatti sul breve e stretching, per una sessione di lavoro condivisa su Instagram con i loro follower tra video e commenti. "Bisogna smaltire questi due giorni" scrive D'Ambrosio con riferimento ai pranzi più abbondanti del solito nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Pronta la risposta di Gagliardini, che sorride sull'abbigliamento tecnico scelto dal terzino: "Però la calzamaglia non la voglio più vedere". Di corsa e con il sorriso, pronti a farsi trovare pronti agli ordini di Antonio Conte per un'eventuale ripresa del campionato.