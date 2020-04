Appena si potrà, il calcio vuole farsi trovare pronto per poter ripartire il prima possibile. Ma per consentire ai giocatori di tornare nei centri sportivi per allenarsi i vari club dovranno passare per 4 tappe obbligate, finalizzate a garantire la massima sicurezza di tutti i tesserati

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA