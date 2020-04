Tuffo nel passato per Ronaldo, tornato "bambino" per un giorno nel museo della squadra del Nacional de Madeira, il club in cui è cresciuto. Cristiano ha sfogliato l'album dei ricordi e sui social ha ringraziato la società, bianconera come la Juventus, che lo ha anche ospitato per alcuni allenamenti in questi giorni di isolamento in Portogallo: "È sempre bello tornare a casa", ha scritto in una story su Instagram