Per una volta non era in tandem con Bonucci o Chiellini, ma con un vicino: Matthijs de Ligt, che sta trascorrendo la quarantena a Torino, si è affacciato dal balcone di casa e ha cantato "Hey Jude", celebre singolo dei Beatles. Ad aiutarlo un vicino, che scandiva le note del brano con un pianoforte

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI