Il difensore della Juventus ha approfittato del tempo da trascorrere in casa per imparare l’italiano insieme alla fidanzata in un gioco in cui devono prima pronunciare e poi spiegare il significato delle parole che leggono

Il tempo da trascorrere in casa non manca, in questo periodo complicato, e Matthijs De Ligt ha pensato di impiegarlo in modo costruttivo. Lui e la fidanzata, infatti, si sono sfidati un gioco per imparare meglio l’italiano. "Ciao ragazzi, io sono Matthijs e lei è Annekee. Adesso facciamo una partita per studiare le parole in italiano. Il mio italiano non è buonissimo però. Qui ci sono molte parole differenti e anche molto difficili" ha spiegato il difensore olandese, all’inizio del video pubblicato su Instagram. Presa la lista, il giocatore della Juventus e Annekee hanno letto a turno i vari vocaboli, per pronunciarli in modo corretto. Simpatico che per leggere la parola "impacciato" e scegliere se dare alla C un suono duro o morbido, De Ligt si sia rifatto alla pronuncia di "Bonucci" dando quindi la risposta corretta. Nella seconda parte del gioco, invece, i due hanno provato a dare il significato attinente alle parole lette, aiutandosi talvolta con i corrispondenti simili in inglese.