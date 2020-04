Che la Roma abbia imparato a parlare americano,. questo non è un segreto. Lo fa dal 2011, da quando James Pallotta ne è diventato il presidente, raccogliendo l'eredità della famiglia Sensi. Negli ultimi mesi, poi, la trattativa con Friedkin, che ha confermato lo stretto rapporto fra il club giallorosso e gli imprenditori statunitensi. Fa sorridere dunque, ma non sorprende, il curioso episodio andato in scena oltreoceano e che ha visto protagonista Morgan Brennan presentatrice del telegiornale americano CNBC. L'emergenza Coronavirus ha imposto anche alle tv americane la necessità di trasmettere quanto più possibile da casa, in modo da evitare contagi. La bionda conduttrice non ha fatto eccezione e ha rispettato le norme, senza accorgersi però che sulla poltrona alle sue spalle, in bella mostra, c'era un oggetto particolare, ovvero una sciarpa della Roma dedicata a Francesco Totti, con tanto di stemma giallorosso sistemato perfettamente per essere ripreso dalla telecamera.



Il marito romanista

La sciarpa è stata immediatamente riconosciuta dal pubblico dell'emittente televisiva che ha poi postato l'immagine sui social: "È stato mio marito, tifosissimo della Roma!", ha commentato la giornalista tra ironia e divertimento. Ma non è finita qui, perché poi Morgan Brennan, decisamente divertita, ha postato sulla propria pagina gli articoli scritti a riguardo dai media italiani e anche un video risalente al 25 maggio 2015, che la ritrae in Curva Sud a riprendere con il cellulare l'ingresso in campo delle squadre per un derby poi vinto dai giallorossi per 2-1 (decisivo Yanga-Mbiwa all'85').