3/8 Foto da Footy Headlines

La nuova divisa della Roma adotterebbe lo stesso look di quarant'anni prima, scelta multicolor che come allora combina una base rosso vivo con sfumature di arancione e giallo in blocchi. Design che si ripete attorno al colletto e sui polsini delle maniche. Come trovate Nicolò Zaniolo in versione 2020-21?

Il lupetto di Gratton: storia di una maglia mitica