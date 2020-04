In queste settimane di emergenza sanitaria la situazione è cambiata e si è passati dal 'se' al 'quando' ripartirà il calcio. Ora occorre concentrarsi sul 'come', a prescindere dallo sviluppo o meno delle competizioni. I calciatori devono tornare a fare il loro mestire, come tutti, nei limiti di un quadro difficile. E la situazione sembra diversa da campionato a campionato

