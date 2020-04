In corso il torneo di calcio virtuale di Fifa 20, appuntamento nel quale si stanno affrontando 20 squadre europee rappresentate da 20 giocatori reali. Un tabellone a scontri diretti e un obiettivo benefico, ovvero la raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus. Per la Serie A c'è Justin Kluivert con la Roma: sarà riuscito a superare i quarti di finale? Oggi appuntamento dalle 22 su Sky Sport Serie A con le semifinali e la finalissima per premiare il vincitore