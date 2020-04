Scelte d'amore giallorosso, anche quando la maglia diventa un'altra. Da Valencia, Alessandro Florenzi è stato l'ultimo ospite di #CasaSkySport: "Mi alleno come posso, sono a casa come tutti", il racconto dell'esterno classe '91 parte da questi giorni di lockdown. "La Spagna è in condizioni molto simili all'Italia. Atalanta-Valencia la partita del contagio? Ringrazio la varicella: è arrivata al momento giusto", con Florenzi che quel 19 febbraio non aveva potuto essere a San Siro. "Sicuramente quell'incontro ha favorito la diffusione del virus. Mentre il ritorno è stato surreale, non so nemmeno se si sarebbe dovuto giocare". L'emergenza sanitaria è scoppiata dopo appena un mese con la nuova maglia: "Qui mi trovo molto bene", spiega l'ex capitano in prestito dalla Roma. "Il calcio spagnolo è leggermente più aperto, c'è la stessa passione ma non si vive come in Italia. Come a Roma. Un esempio? Per la trasferta contro il Getafe, alla stazione di Madrid abbiamo fatto la fila e il biglietto come tutti: a Termini sarebbe impensabile essere così liberi". E sull'addio alla capitale, dopo sette stagioni e mezzo, nessun dubbio: "Non sapevo quando, ma un'esperienza all'estero mi è sempre piaciuta", spiega Florenzi. "È stata una decisione presa d'accordo con Fonseca e anche Mancini mi ha spinto quando è arrivata questa possibilità. L'addio a Trigoria è stato comunque una botta. Se ritorno alla Roma? Intanto penso a dare il massimo qui a Valencia, poi si vedrà. Questo virus mi ha insegnato a vivere giorno per giorno. Ad apprezzare ogni momento del presente".

"Nessuno mai come Totti e De Rossi"



Tanti i videomessaggi per Florenzi, a partire da quello di Rudi Garcia: "Sarai sempre il mio coltellino svizzero", l'attestato di stima dell'ex allenatore di Alessandro. "Una delle mie qualità, Rudi è uno sveglio e l'ha capito facendomi giocare sia terzino che alto a destra", sorride lui. "E' un allenatore molto spagnolo come gioco e ancora oggi abbiamo un grande rapporto. Qual è il miglior Florenzi? Quello che gioca felice. Ma se sono in una squadra che propone calcio, oggi mi vedo molto bene come terzino". Con tanti traguardi già tagliati: "I sogni non finiscono mai, ma quelli che avevo da bambino li ho realizzati tutti", confessa Florenzi. "Volevo giocare a pallone, da capitano della squadra della mia città. Volevo giocare in Nazionale, facendo gol per queste formazioni. Mi mancano solo due cose: vincere qualcosa di importante e giocare il Mondiale". E pazienza, se la sua strada e quella della Roma si sono separate: "Nessuno sarà mai come Totti e De Rossi", il ragazzo di Vitinia ricorda i due grandi capitani prima di lui. "Da loro però ho imparato una grande cosa: la Roma viene prima di tutto. E io ho cercato di fare semplicemente questo, mettendo la Roma davanti a me. Ho sempre fatto scelte di cuore, sia quando ho rifiutato le offerte di Juve e Inter, sia andando via. Non posso negare che per me è stata una botta lasciare Trigoria e le sue anime, cresciute insieme a me. Ma ho continuato ad allenarmi a duemila all'ora fino all'ultimo, rispettando i ruoli e senza dire una parola". Anche a posteriori, nessuna polemica con chi l'ha messo alla porta: "Fonseca è uno dei più grandi allenatori che ho avuto: ci può stare che io non piaccia a lui in quel determinato ruolo. Con me è sempre stato molto schietto".