Gli allenamenti casalinghi e la corsa contro il tempo per cercare di tornare a vestire la maglia della Roma il più presto possibile. Nicolò Zaniolo si è raccontato ai nostri microfoni, nel corso di un'intervista che andrà in onda in versione integrale nella giornata di domenica alle ore 13.30 e 21.30 su Sky Sport 24. Tra le altre cose il centrocampista giallorosso ha raccontato il suo rapporto con la città di Roma, con la maglia che indossa e con una leggenda del club come Francesco Totti: "Totti per me è l'idolo di Roma, il simbolo della città. Calciatori come lui o Daniele De Rossi sono difficili da eguagliare. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, anche se in questo momento non devo pensare a questo: il mio unico obiettivo adesso deve essere quello di rientrare in campo e far divertire i tifosi. Vedremo quello che succederà anche se il mio intento è quello di rimanere a lungo a Roma, perchè questa squadra mi ha dato tutto e sono innamorato di questa società. Prendere la maglia numero 10? No, impossibile. Il mio numero è il 22 e sono felice con quello".