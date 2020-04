Il calciatore brasiliano su Instagram si prepara a far rientro a Torino: "Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui". Sul compagno di squadra più forte: "Dybala"

Il primo tra i bianconeri a far ritorno in Italia è stato Miralem Pjanic che ha già ripreso ad allenarsi, poi toccherà a tutti gli altri. La Juve, infatti, in vista della possibile ripresa degli allenamenti il 4 maggio, è pronta a riaccogliere i suoi calciatori stranieri attualmente all’estero causa emergenza Coronavirus, tra loro anche Douglas Costa ormai prossimo a tornare a Torino: "Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui", dice il giocatore della Juventus, ancora in Brasile, su Instagram. L'esterno offensivo bianconero si è anche concesso alle domande dei followers: "Il compagno più forte è Paulino (Dybala, ndr). Gol o assist? Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l'importante è che la squadra vinca", ha affermato Douglas Costa.