KAKA'O MERAVIGLIAO - E intanto i tifosi impazziscono per lui. Ancelotti preciserà, a talento ormai esploso: "Kakà non l’avevo mai visto, neppure in cassetta. Un giorno in conferenza stampa mi hanno chiesto di lui, le sue caratteristiche e come avrebbe potuto giocare. Ho cercato di arrangiarmi, affidandomi ai racconti che mi avevano fatto". Poi il brasiliano si materializza a Milanello: "Gattuso gli dà una spallata tremenda per battezzarlo al primo contrasto. Lui tiene palla e firma un lancio capolavoro che supera anche Nesta. Uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato, di sicuro il più intelligente".