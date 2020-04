In un periodo così difficile come questo della pandemia da coronavirus, molte persone si aggrappano alla fede per non perdere la speranza. Tra di loro c’è anche Kakà. L’ex giocatore del Milan, in collegamento dal Brasile, è stato intervistato da Alessandro Alciato. Qui riportiamo un estratto delle sue dichiarazioni, che andranno in onda in forma estesa venerdì 3 aprile su Sky Sport 24: "L’immagine di Papa Francesco che prega da solo in piazza San Pietro è veramente triste. Una piazza che solitamente è piena di gente, con tanta fede e tanta speranza. È un momento veramente difficile, di grande riflessione. È il momento di restare a casa da soli e aprire il cuore per chiedere aiuto, sapendo che anche in un tempo così difficile c’è sempre un Dio che ci guarda", conclude il brasiliano, vincitore del Pallone d’Oro 2007.