Protagonista in Svezia l'attaccante del Milan, sceso in campo alla Tele 2 Arena con il suo Hammarby. Non solo allenamento per Ibra, che ha partecipato ad un triangolare in famiglia (partitelle da 30 minuti ciascuna) segnando anche un gol. E nell'intervista: "Tornerò in Italia, ho un contratto con il Milan e devo finire la stagione". Oggi su Sky Sport Uno è "Ibrahimovic Day": spazio alle sue migliori partite in Serie A e una raccolta di tutte le sue reti

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI