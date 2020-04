Su Sky Sport Uno è "Ibra Day": la programmazione

Ad Ibra il compito di chiudere il ciclo dei "bomber" inaugurato lunedì da Immobile. Su Sky Sport Uno oggi verranno riproposte le migliori partite dell'attaccante svedese oltre ad un nuovo speciale "Ibra Made in Italy", una raccolta di tutti i suoi gol in Serie A

Impossibile ripercorrere tutta la carriera di Ibra, sterminata e infinita, così come i gol che l’attaccante ha segnato (e segnerà). Prendendo in considerazione solo la lunga parentesi italiana lo svedese ha messo a curriculum tre campionati italiani con la maglia dell’Inter (dal 2006-07 al 2008-09), uno con il Milan nella stagione 2010-2011, oltre a due Supercoppe Italiane (2006 e 2008) con i nerazzurri e una (2011) con i rossoneri di Milano.

L’”Ibrahimovic Day”, in onda oggi su Sky Sport Uno sarà una vera e propria abbuffata di gol e partite decise dall’attaccante classe 1981. Tra le tante reti, da rivedere anche il suo poker con la maglia del Paris Saint-Germain contro l’Anderlecht nella Champions League del 2013. E, in prima serata, la partita scelta da casa attraverso il voto #SkySportYou: il 4 a 0 del Milan contro Arsenal della Champions League 2012.

E, per racchiudere tutti i gol in Serie A dell’attaccante di Malmoe anche un nuovo speciale dal titolo: “Ibra Made in Italy”, in onda alle 12.30, 15.15, 18.30 e 23.15, sempre su Sky Sport Uno. Non vi resta che mettervi comodi!

“Ibrahimovic Day”, la programmazione su Sky Sport Uno