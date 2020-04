Non ci possono essere giorni di festa, ai tempi del Covid-19. Semmai di ricordo di valori, e questo è doveroso. Ma poi, si continua a progettare il futuro, compreso quello dello sport. Il 25 aprile del Comitato Tecnico Scientifico del Governo verrà ricordato più che altro per le riunioni e per il lavoro: fra gli argomenti di discussione, anche il protocollo della Federcalcio. Un passaggio fondamentale per capire quando si potranno riprendere gli allenamenti. Il Governo nelle ultime ore ha lavorato ancora su queste ipotesi: il 4 maggio per allenamenti a livello individuale – anche dei professionisti – e il 18 per quelli di squadra. Il dubbio principale è lo stesso espresso in conferenza stampa da Gianni Rezza, dell’Istituto Superiore della Sanità: “Quella della ripresa del calcio è una decisione difficile da prendere, perché per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero, e c’è anche il contatto fisico”.