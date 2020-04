Un impegno costante e continuo in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus. Gian Paolo Richetto è un operatore del Polo Sanitario di Avigliana che in questo periodo lavora nel servizio tamponi e nei giorni scorsi, per farsi forza durante questo momento così difficile, ha mostrato a tutti la sua speciale tutta protettiva con sulla schiena la scritta Moretti 24, nome e numero dell’ex calciatore del Torino, suo idolo calcistico. "Con Moretti mi sento protetto dal virus", ha spiegato proprio Gian Paolo. Un messaggio che è arrivato allo stesso Moretti, ex giocatore del Torino e oggi collaboratore tecnico societario del club granata, che emozionato ha voluto rispondere così al suo speciale tifoso, promettendogli in regalo la maglia del Toro: "Gian Paolo la foto che ho visto e soprattutto le parole che hai detto su di me mi hanno estremamente colpito ed emozionato, ti ringrazio tanto per quello che tu e o tuoi colleghi state facendo in questo momento e fate costantemente. Sarà un grandissimo piacere per me, quando sarà consentito, portarti questa maglia, venirti a trovare e regalartela. Grazie ancora, un abbraccio e a presto", il messaggio pubblicato sul profilo twitter del Torino.