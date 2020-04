Sarebbe possibile svolgere allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi di serie A rispettando le norme di sicurezza? Cerchiamo di capirlo prendendone in considerazione alcuni e utilizzando come parametro di base un'intera metà campo

Il parametro di base che prendiamo per il calcolo è larghissimo: un'intera metà campo dedicata a un solo giocatore. calcolando le misure minime di un terreno di gioco regolamentare, parliamo di un'area di circa 3.000 metri quadri. Applichiamola ad alcuni centri d'allenamento dei club di A.

E' un discorso puramente ipotetico, va premesso, serve solo per capirne la fattibilità. La domanda è: piuttosto che farlo nei parchi pubblici, sarebbe possibile svolgere allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi di serie A rispettando le norme di sicurezza?

Juventus

La Continassa, ad esempio ha 4 campi regolamentari a disposizione della prima squadra, composta da una rosa di 23 giocatori. dedicando ogni metà campo a un giocatore si potrebbero allenare contemporaneamente 8 calciatori su 4 campi, che divisi in tre ipotetici turni d'allenamento, con un vuoto orario per evitare contatti tra un gruppo e l'altro, farebbero 24 allenamenti individuali in una giornata. tutta la rosa.