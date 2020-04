"Ibra determinante per personalità e presenza"

Il rendimento di Rebic è cambiato dall'arrivo in rosa di Zlatan Ibrahimovic: "Un giocatore molto importante per noi e sicuramente uno dei migliori della storia del calcio - lo definisce il croato - la sua personalità e la sua presenza nello spogliatoio ci aiutano molto. Ha molte qualità e le sue indicazioni ci migliorano nel gioco". Decisiva è stata anche la fiducia di Stefano Pioli: "Vederlo confermato in futuro? Non spetta a me parlare del futuro dell’allenatore. Onestamente, ho sempre creduto in me stesso. Pioli mi ha dato la possibilità di giocare qualche partita di fila per mostrare cosa posso fare ed io ho cercato di rispondere al meglio. Nel 2020 ho finalmente avuto l’occasione per giocare diverse partite di fila e mi è servito per dimostrare ciò che sono in grado di fare. Ho sfruttato il momento nel miglior modo possibile".