L'attaccante del Brescia ricorda in diretta su Instagram gli anni in nerazzurro: "Ho l'Inter nel cuore, non è vero che Materazzi mi picchiava. Quanti pianti nel pullman per l'addio di Mourinho dopo la finale di Champions a Madrid" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

José Mourinho è stata una delle figure più importanti della sua carriera e Mario Balotelli non lo nasconde. “Da lui ho capito tante cose. Avevamo un rapporto particolare, dove abbiamo sbagliato entrambi, ma ci volevamo bene. Andavamo d’accordissimo, c’è sempre stato rispetto. C’è un flash legato a lui che risale al post-finale Champions di Madrid: io ero sdraiato sul pullman e sentivo tutti piangere (per l’annuncio dell’addio da parte del portoghese, ndr), mi ha fatto specie vedere quella immagine. Sono riconoscente a Mourinho, così come a Mancini e Galliani". Nel corso di una diretta Instagram con Damiano Er Faina, Mario Balotelli ricorda così il suo legame con l’allenatore oggi al Tottenham e gli anni trascorsi in nerazzurro. "Io impazzisco per l’Inter, ce l’ho nel cuore: come uomo e giocatore, è il club che mi ha fatto crescere maggiormente. Poi è normale che la mia storia con loro e il Milan è andata diversamente", ha aggiunto Balotelli.

©Getty