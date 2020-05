La Roma riparte. Paulo Fonseca ha già cominciato sotto casa sua e tra qualche giorno sarà così per tutti, ma a Trigoria. Dopo l’ok della regione Lazio, a partire dal 6 maggio, la Roma si organizzerà così: si comincerà giovedì 7 maggio con allenamenti individuali dalle nove del mattino al pomeriggio inoltrato per consentire distanze e spaziature corrette come da protocollo.

Massima attenzione ai calciatori e alle loro famiglie a tal punto che la Roma ha previsto tamponi per tutti. Ci saranno anche altre visite mediche, queste solo per gli atleti, a Trigoria dal 4 al 6 maggio e poi finalmente si potrà ripartire. I campi a disposizione sono tre, i ristoranti due. Molto importanti anche le 36 camere a disposizione: 23 della prima squadra e 13 delle giovanili, con possibilità di doccia separata e individuale per ognuno dei tesserati. In questo modo magari si fa meno gruppo ma di certo ci si tutela di più. E oggi, inevitabilmente, conta soprattutto stare bene prima che stare insieme. Ultima gara giocata 1 marzo alla Sardegna Arena, un incredibile tre a quattro con Kalinic MVP. Sessantasette giorni dopo finalmente la Roma ripartirà.