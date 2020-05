Juventus: primi test medici al J Medical

In casa Juventus sono iniziati i primi test medici sui calciatori in vista della ripresa degli allenamenti individuali. Atteso anche il rientro di Cristiano Ronaldo a Torino

Al J Medical di Torino sono arrivati i primi giocatori della Juventus per sottoporsi ai tamponi per la ricerca del Coronavirus e per le visite mediche di rito prima del ritorno agli allenamenti in campo. I primi ad arrivare sono stati Bernardeschi, Cuadrado, Pinsoglio, Bonucci e Ramsey. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni visite test fisici per tutti gli altri, compresi i giocatori che ancora devono rientrare a Torino dopo avere trascorso le ultime settimane all'estero. Tra questi Cristiano Ronaldo, atteso a Torino di ritorno da Madeira con il suo aereo privato.

Pjanic verso lo Stadium a suon di musica

Tra i giocatori che sono andati oggi al J Medical, centro medico che fa parte del complesso dell'Allianz Stadium, anche Miralem Pjanic. Il bosniaco ha documentato il suo tragitto in macchina filmando dal finestrino lo Stadium, mentre in sottofondo si sentivano le note del pezzo Gravé dans la roche degli Sniper (un gruppo rap francese).