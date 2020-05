La nostalgia per il campo inizia a diventare insopportabile, quasi quanto la voglia di lasciarsi alle spalle il maledetto virus che ancora oggi, dopo oltre 40 giorni, continua a tormentarlo. Paulo Dybala sta bene, è sulla via della completa guarigione, ma l’astinenza dal calcio inizia a pesare: "Non avrei mai pensato che il calcio potesse mancarmi così tanto, mi manca giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare a giocare, di vedere i miei compagni, di toccare la palla. Sento il bisogno di mettermi gli scarpini, correre e fare gol", ha ammesso l’argentino in una videochat diffusa da Adidas. Dybala che ha ripreso da qualche giorno ad allenarsi in casa, nel frattempo i suoi compagni di squadra proprio oggi hanno iniziato i primi test che precedono il ritorno agli allenamenti individuali alla Continassa: "Non sappiamo ancora quando potremo tornare a giocare, non è come una vacanza, mi alleno a casa ma non è lo stesso”. L’attaccante della Juve ha poi raccontato di aver scoperto lo yoga durante la lunga quarantena: "Rimanere isolati a casa per molto tempo porta inevitabilmente a provare e a scoprire nuove cose. Per fare un esempio ho provato la yoga e mi sono appassionato. Ho capito che mi aiuta davvero molto", ha ammesso l'argentino.