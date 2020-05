Un impegno continuo e sempre in prima fila nella battaglia al Coronavirus. La Roma prosegue la sua opera solidale al fianco di cittadini e istituzioni in queste settimane così difficili: tante, tantissime le iniziative promosse dalla società giallorossa che in occasione dell’inizio della "Fase 2", scattata il 4 maggio come previsto dalle disposizioni del Governo, ha distribuito gratuitamente oltre 41mila mascherine, 4000 flaconi di gel igienizzante e 8000 guanti in lattice. Nella mattinata di lunedì, il CEO giallorosso Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni hanno consegnato simbolicamente alla sindaca di Roma Virginia Raggi un box contenente il materiale che Roma Cares ha poi distribuito: 32mila mascherine sono state consegnate agli agenti della Polizia Locale, al personale di Atac, di Zetema e dell’Assessorato alle Politiche Sociali, agli ospedali e alle ASL della città. 5 mila mascherine lavabili (riutilizzabili fino a 30 volte) invece sono state destinate a parrocchie e a case famiglia, a beneficio dei più bisognosi. Altre 4mila mascherine, invece, sono state distribuite nelle periferie della città grazie alle “apette giallorosse” che hanno fatto tappa nelle fermate delle metro e dei bus, offrendo i dispositivi di protezione individuale ai cittadini. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna “ASSIEME”, lanciata dalla Roma ad aprile e che rappresenta il catalizzatore di tutte le azioni intraprese dalla società Roma in questo periodo.