"Il centro sportivo di Trigoria è il posto migliore per tornare ad allenarsi". Edin Dzeko parlava così qualche giorno fa in una diretta su Instagram. Oggi, lunedì 4 maggio, il capitano della Roma è tornato a varcare i cancelli di Trigoria per la prima volta dallo stop forzato per l’emergenza coronavirus. L’attaccante bosniaco e i tre portieri della rosa, Pau Lopez, Mirante e Fuzato, sono stati i primi a sottoporsi a visite mediche e test propedeutici alla ripresa degli allenamenti. Allenamenti che nel centro sportivo giallorosso inizieranno giovedì 7 maggio. Le sedute saranno individuali, nel rispetto delle normative del distanziamento sociale. Nell’attesa tutti i giocatori dovranno fare i test, che proseguiranno anche martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Anche la Roma torna a respirare l’aria di casa: non quella delle mura domestiche, ma del manto verde dove erano soliti sudare e preparare le partite prima dell'emergenza sanitaria. Anche per loro da oggi è iniziata la fase 2.