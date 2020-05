Cagliari, allenamenti ok dalla prossima settimana

Prove di ripartenza anche a Cagliari. In attesa di avere ulteriore chiarezza sui protocolli sanitari e legali (preme la questione scadenza dei contratti), oltre alle date per l'eventuale ripresa del campionato, il club rossoblù si sta comunque organizzando per riprendere gli allenamenti all’inizio della settimana prossima. Il tutto sarà nel rispetto dell'iter sanitario previsto, che le società hanno condiviso dando il via alle sessioni individuali. Nel frattempo Walter Zenga non ha ancora diramato alcuna convocazione ufficiale, ma poco a poco tutti i giocatori in rosa stanno tornando in Sardegna: dopo Walukiewicz, nella notte tra martedì e mercoledì si attende il rientro di Pellegrini. All’appello manca così solo Olsen: tra i pali l'allenatore punterà su Cragno e non è escluso che il portiere svedese decida di non tornare, se troverà un accordo per chiudere in anticipo il suo rapporto con il club.