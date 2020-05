FIGC, rinviato il consiglio federale dell'8 maggio

È stato rinviato il consiglio federale originariamente previsto per venerdì prossimo, in quanto "servono ulteriori approfondimenti sui temi dell'emergenza"

Non si terrà il consiglio federale della FIGC originariamente in programma per venerdì 8 maggio. Lo ha comunicato l'ANSA, che nella stessa nota ha specificato che fonti interne avrebbero spiegato che "servono ulteriori approfondimenti sui temi dell'emergenza". Il consiglio avrebbe dovuto riflettere sulla sorte dei campionati e ragionare su un eventuale cambio di format per i verdetti stagionali, per poi comunicare i chiarimenti richiesti sul protocollo al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. La seduta è stata rinviata a data da destinarsi.