"Stop promozioni e retrocessioni? Spero di evitarlo"

Il ministro dello Sport ha parlato anche in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ribadendo la sua posizione sulla ripartenza del campionato: "Non c'è mia contrarietà ma vogliamo valutare la ripartenza solo se si salvaguarda la salute delle persone nel gruppo squadra. Ricominciare a giocare pone questioni legate a trasporti, alberghi, a centinaia di persone che si muovono. Di chi è la responsabilità? Il protocollo dovrà definire anche questo". La precisazione è chiara: "La mia non è un'attesa irriverente, menefreghista o pertirare a campare. Ora non siamo in grado di dire quando ripartire. Oggi come posso dire se il 14 giugno il campionato potrà riprendere? Non lo so, perché non ho gli elementi scientifici e non perché sia contro". In caso di mancata ripresa, il rischio è quello di cause legali su promozioni e retrocessioni. A domanda sulla presenza di un provvedimento per evitarle, Spadafora spiega: "Questa è una preoccupazione di Figc e Coni. Stiamo prendendo in considerazione la questione, ma spero di ripartire e non doverlo affrontare". Un punto da trattare è la riforma dello sport: "Coordinarmi con Coni o Sport e Salute? Una situazione ereditata, ma non deve essere una battaglia di parte - spiega Spadafora - posso decidere in libertà senza schierarmi. Ricordo due provvedimenti del prossimo decreto: i 100 milioni già annunciati del credito sportivo e il 70% per le associazioni dilettantistiche, mutui a tasso zero". Con un'anticipazione: "Stanzieremo un fondo straordinario, a fondo perduto, per le società di base".