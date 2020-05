Inter, posticipata la ripresa degli allenamenti

Il club nerazzurro non ha completato tutti i test sanitari necessari sui propri giocatori: inevitabile lo slittamento della ripartenza, prevista ora per giovedì

Piccolo ritardo nel programma per il ritorno ad allenarsi in casa Inter. I ragazzi di Conte, che secondo le prime comunicazioni avrebbero dovuto riprendere gli allenamenti mercoledì, sono ancora in attesa del via libera definitivo. Rispetto alle previsioni non è ancora stato completato l'iter degli esami sanitari necessari per tornare a lavorare, individualmente, sul campo ad Appiano Gentile. La data iniziale è dunque slittata, probabilmente a giovedì 7 maggio.