Il Milan fa i test, giovedì il primo allenamento

Anche i rossoneri si preparano a tornare in campo per gli allenamenti individuali. Al via le visite mediche a gruppi per Biglia e compagni. Ripresa fissata per giovedì 7 maggio, con 12 giocatori al mattino e 12 al pomeriggio, oltre ai portieri, impegnati su tre campi

Anche il Milan riparte. A partire dalla mattinata di oggi, un gruppo di giocatori rossoneri guidato da Biglia e Bonaventura ha fatto tappa a Milanello per avviare tre giorni di visite mediche molto approfondite (al momento senza tamponi), con la rosa divisa in gruppi formati da 6-8 giocatori e spalmati su 72 ore. Presente anche mister Stefano Pioli, che ha indossato la mascherina prima di scendere dall'auto, nel pieno rispetto delle norme previste per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Secondo il programma stilato dal club il Milan, salvo controindicazioni, tornerà ad allenarsi giovedì 7 maggio, con 12 giocatori al mattino e altrettanti nel pomeriggio impegnati su tre campi oltre ai portieri. In ogni metà campo ci saranno due giocatori, in modo da permettere di avere distanze e spaziature corrette come da protocollo. Nel programma di lavoro ci saranno atletica, forza e se possibile alcuni esercizi con il pallone. L'ultima gara ufficiale giocata dai rossoneri risale all'8 marzo, quando nel silenzio di San Siro a porte chiuse il Genoa si impose su Donnarumma e compagni per 2-1. Sessanta giorni dopo, il Milan è pronto a ripartire.