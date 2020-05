Napoli, via ai tamponi a domicilio

Come stare ai blocchi di ri-partenza. Il citofono di casa è lo sparo che dà il via. Suona, è il medico: tamponi per tutti, fatti a domicilio. Il primo dei due previsti, obbligatori. L’altro giovedì. Il resto dei test cardiorespiratori a Castel Volturno. Lì dove Napoli spera di starci già nel week end, magari venerdì. Tutti controllati, distanziati, igienizzati. Puliti, in ogni senso: senza virus. Tre campi utilizzati; nessun contatto, garantito. Né spazi da poter condividere. Si arriva e si va via da soli e spogliati, ognuno col proprio kit e la lavatrice a casa, come da ragazzini. Si tornerà a correre. Liberi di guardare avanti, al di là del balcone di casa.

Tutto è pronto, e da un po’ ormai. Anche l’erba di Castel Volturno, tagliata, sempre più verde speranza. Con lo staff di Gattuso che ci ha fatto già una ricognizione. Un allenamento a metà mattinata; la prima dozzina. Poi l’altro gruppetto più tardi, nel pomeriggio, tenendo anche conto delle esigenze di chi sta osservando il Ramadan. Quattro calciatori per campo; due tecnici, uno in mezzo l’altro dietro la porta. E i medici. Distanti ma coordinati. Corsa, allunghi ed esercizi atletici. Ma poi il pallone, subito. E ogni giorno sempre un po’ di più. Col pallone si può avere un rapporto stretto.