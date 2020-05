Gli effetti del lockdown continuano a incidere sul look dei tesserati del Napoli. Dopo gli inediti baffi esibiti da José Callejon in una storia Instagram della moglie Marta Ponsati Romero, che lo aveva filmato mentre palleggiava in casa, i social svelano anche la scelta di Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro ha deciso di lasciarsi crescere barba e capelli nel corso della quarantena, una scelta che già Andrea Pirlo aveva anticipato nel corso di una diretta Instagram con Bobo Vieri ("Dovresti vedere in che stato è Rino, ha una barba immensa"). Gattuso ha mostrato il suo nuovo look in una diretta Instagram del pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano. Durante il periodo di isolamento in casa, l'ex centrocampista del Milan ha dato l'addio a forbici e rasoio: è possibile immaginare che tornerà a utilizzarle non appena riprenderanno gli allenamenti e tornerà a guidare il suo Napoli sul campo.