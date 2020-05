Calcio e pizza. L'Italia si è tuffata nella Fase 2 e Fabian Ruiz non ha fatto eccezione. Il centrocampista del Napoli, come nel caso dei suoi compagni, è stato sottoposto ad un primo tampone effettuato direttamente a casa sua. Sempre dalla sua abitazione si è concesso una pizza, rigorosamente ordinata a domicilio per rispettare quanto più possibile le indicazioni dettate dal club e limitare i contatti esterni. Così la pizzeria del Rione Sanità "Concettina Tre Santi" lo ha accontentato facendo sì che il fattorino arrivasse a suonare alla sua porta. Un segno di disponibilità che non è passato inosservato agli occhi dello spagnolo, il quale si è voluto sdebitare regalando la propria maglia al pizzaiolo. Il tutto è stato testimoniato da un paio di foto postate dalla pizzeria sulle proprie pagine social, che ritraggono la maglia verde con il numero otto ben in mostra: "Sei sempre quello che sei, cioè unico - si legge nella didascalia di accompagnamento - ti voglio bene". Una bella pizza da gustarsi, anche se adesso si torna a correre aspettando notizie sull'eventuale ripresa del campionato. Fabian Ruiz si sottoporrà ad un secondo tampone nella giornata di giovedì, poi sarà il momento dei test cardiorespiratori a Castel Volturno. Lì dove il Napoli spera di stare già nel week end, magari venerdì, per la ripresa degli allenamenti individuali.