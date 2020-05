7/8 Foto sito ufficiale Napoli

Presente Rino Gattuso al centro tecnico, lui che ha preparato insieme al suo staff la ripresa delle attività. Non è mancato nemmeno Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli che nelle scorse settimane ha apprezzato la scelta dei giocatori di restare in città in attesa del rientro in campo