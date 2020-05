In attesa di riunirsi ai compagni della Juventus, il campione portoghese in isolamento domiciliare dopo il rientro in Italia si tiene in forma allenandosi nel giardino di casa con il figlio Cristiano Ronaldo Jr. Esercitazioni per migliorare il tocco di palla e un giudizio da papà soddisfatto su Instagram: “Tale padre, tale figlio”