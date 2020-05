Il francese è prossimo al rientro in Italia: tornerà a Torino tra mercoledì e giovedì. Manca all'appello soltanto Gonzalo Higuain, ancora in Argentina per motivi personali

Rabiot e Higuain, sono sempre loro i due stranieri della Juve che mancano all'appello dei ritorni in Italia. La novità riguarda il francese che sarà in Italia tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì. Un ravvedimento quello di Rabiot, che finq ui aveva fatto una scelta diversa. E' uno dei nuovi arrivati, è in Costa Azzurra a poche ore da Torino, eppure aveva scelto di non rispondere all'invito del club a partecipare agli allenamenti individuali della Continassa. Non ha infranto alcuna regola, visto che la convocazione era facoltativa, però la sua scelta è apparsa quantomeno discutibile.

Si attende il ritorno di Higuain

A questo punto, l'unico straniero senza una data di rientro rimane Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino era stato tra i primi calciatori bianconeri a lasciare l'Italia, era ritornato nel suo paese per stare vicino alla madre malata. Accanto alla delicata situazione personale, il timore per la questione coronavirus e un contratto in scadenza nel 2021. La Juventus ha compreso la vicenda personale che sta vivendo Gonzalo Higuain e gli ha concesso del tempo supplementare in Argentina.