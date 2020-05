Per tornare in panchina deve sentirsi "coinvolto nel progetto. Quando arriverà una proposta – spero presto – devo essere certo che quello sia il percorso giusto. Per me non è mai stato un problema allenare in una metropoli o in un paesino”. Ospite a Casa Sky Sport, contenitore di Sky Sport durante il quale rivolgiamo le domande dei nostri abbonati ad alcuni protagonisti dello sport, Rolando Maran (ex allenatore del Cagliari) torna a parlare così del suo futuro: "Se aspiro alla panchina del Milan? Da parte mia c’è sempre l’ambizione di confrontarmi con panchine e campioni importanti, altrimenti smetterei di fare questo lavoro. A Cagliari ho vissuto un’esperienza bellissima, magari finita male, ma eravamo in corsa per raggiungere i nostri obiettivi. È stato sicuramente un passo importante. Vedremo quale occasione si presenterà, ma le grandi piazze sono sempre ambite e dico in generale non solo per il Milan". Tanco che in passato si è parlato anche di un accostamento al Napoli: "Ci sono state voci, ma io alle voci credo poco, contano i fatti", ammette Maran.

"Che palestra Catania, sembra di essere all’estero"

Fatti che hanno portato Maran ad allenare tra le altre anche Catania, Chievo e Cagliari. "L’esperienza di Catania è stata completamente nuova per me, mi ha arricchito molto. Essere nello spogliatoio con 14 sudamericani era un po’ come essere all'estero", ricorda Maran. "Ho vissuto dinamiche completamente nuove, che mi hanno arricchito: è stata una palestra incredibile che mi ha aiutato anche nelle altre esperienze che ho poi avuto", prosegue l’allenatore. Che risponde così a una domanda sul suo carattere e sul modo di relazionarsi con i giocatori: “Io devo essere me stesso quando sono con la squadra, mi costa fatica essere diverso da quello che sono. Non mi sentirei sincero. Essere così mi ha portato ad allenare grandi società. Non devo cercare di essere qualcosa di diverso per arrivare a ottenere una panchina".