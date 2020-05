Lo svedese continua a far parlare di sé con delle uscite sui social di difficile interpretazione. Stavolta ha inquadrato lo stemma del Milan in una breve diretta su Instagram, dicendo: "La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo"

Un’altra uscita sui social, anche queste difficile da comprendere. Zlatan Ibrahimovic ha cominciato una diretta Instagram da Milanello, dove si trova in quarantena dopo il rientro dalla Svezia, e dopo aver inquadrato i campi ha postato l’obiettivo sullo stemma del Milan. "La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo" ha detto l’attaccante rossonero, prima di staccare le immagini. Le interpretazioni possono essere varie, ciò che è certo è un altro messaggio criptico affidato alla rete. Nella giornata di mercoledì, infatti, aveva commentato in modo particolare The Last Dance, il documentario dedicato ai Chicago Bulls di Michael Jordan: "Bello guardarlo. Ora potete vedere come si gioca con un vincente, che piaccia o meno. Altrimenti non giocate".

La situazione di Ibrahimovic

Ibrahimovic è arrivato martedì scorso a Milano. Sta trascorrendo la quarantena obbligatoria per chi arriva dall'estero al centro sportivo di Milanello. Per questo non sta prendendo parte alle sessioni di allenamento individuale con i compagni, ma si allena soltanto al termine di queste. Con un futuro ancora tutto da decifrare, ma al momento l'ipotesi più probabile è quella di un addio a fine stagione.