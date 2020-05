CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 14 MAGGIO IN DIRETTA

Gli ultimi quattro giocatori della Sampdoria che avevano contratto il coronavirus sono guariti. Ad annunciarlo è il club, con una breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi". Di questi quattro, di cui l’identità è stata omessa per questioni di privacy, uno era recidivo al Covid-19, come aveva fatto sapere la società lo scorso 7 maggio.

La prima ondata di positivi

A marzo i contagiati erano stati otto, sette calciatori e il medico sociale. Il 24 aprile tuttavia la Sampdoria aveva dato notizia che erano tutti guariti, prima di dover riscontrare nuovi contagi poche settimane dopo.