Caceres: "Ho avuto il coronavirus senza saperlo"

Martin Caceres, difensore della Fiorentina, ha rivelato durante una diretta social: "Senza saperlo ho avuto il virus in corpo per 60 giorni. Mi hanno detto sarebbe passato in 20, ma non è stato così. Ma ora mi hanno fatto il tampone e sono negativo, sto bene e mi sento come nuovo"

"Senza saperlo, ho avuto il coronavirus in corpo per 60 giorni". L’ ammissione è di Martin Caceres, difensore della Fiorentina, durante una diretta Instagram con la comica uruguaiana Yisela Paola, in arte Yipio. "Ho avuto qualche sintomo fra l’8 e il 15 marzo, mi stavo allenando a casa e sentivo di avere il fiato corto. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e in 20 giorni sarebbe passata. Ma non è stato così, evidentemente il virus si era innamorato di me...", ha scherzato.

"Finalmente negativo, mi sento come nuovo"

Per fortuna, adesso è tutto alle spalle, come ha confermato lo stesso Caceres, tranquillizzando amici e tifosi: “Mi hanno fatto il tampone e sono negativo, sto bene e mi sento come nuovo”. E nelle foto pubblicate sul suo account Instagram, dalla terrazza della sua casa a Firenze, non si può certo obiettare…