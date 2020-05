Il protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo è stato rielaborato nel corso di una riunione tra i club di Serie A ed è stato inviato al ministro Spadafora: adesso è in attesa di essere convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico. Gli aggiornamenti più importanti riguardano l'annullamento della distanza minima fra i calciatori e le misure in caso di positività di un giocatore al coronavirus: il resto della squadra andrà in ritiro, dove avrà la possibilità di continuare ad allenarsi