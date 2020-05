Sorride Alessandro Faioli Amantino. Noi tutti lo conosciamo come Mancini e il motivo del soprannome lo ha spiegato lui stesso in diretta con #CasaSkySport: "Nasce da Mansinho, che significa "mansueto". Da bambino avevo un carattere molto tranquillo, non piangevo mai e per questo mia madre ha iniziato a chiamarmi così. Mio fratello invece era "El gordo", perché era un po' più robusto (sorride ndr). Poi, quando sono arrivato a Belo Horizonte per giocare con l'Atletico Mineiro, l'allenatore mi disse che non potevo continuare a portare quel soprannome. Apparivo come un calciatore troppo dolce. E allora lo cambiò con Mancini".

Le difficoltà al Venezia

Ad agosto compirà 40 anni: "A parte la quarantena sto bene. Quando sarà finita la pandemia tornerò in Italia", promette. Lui che ha nel nostro paese una seconda casa. Ci è arrivato nel 2003 grazie alla Roma, che lo gira in prestito al Venezia. Tante le difficoltà: "Arrivai dal Brasile a gennaio, passai dai 30 gradi del mio paese ai -4 del nord. Per me fu molto dura, poi in Serie B allora si giocava sempre a palla alta e con lanci lunghi". Non il massimo per un giocatore tecnico come Mancini, che però riesce a reagire. "Imparai la lingua e questo mi aiutò tanto. Ho giocato pochissimo, però il periodo a Venezia mi è servito tanto per adattarmi al calcio italiano".

"Quando tornai a Roma Capello mi disse..."

Nell'estate del 2003 fa rientro alla Roma, ad aspettarlo c'è Capello: "Non fu facile presentarsi a Trigoria. A Venezia non avevo giocato praticamente mai e in più, non appena entrai nell'ufficio del mister durante il mio primo giorno, lui mi chiese: 'Perché non hai mai giocato lì?'. Non sapevo cosa rispondere. Poi, nel ritiro estivo in Austria, mi ha messo titolare fin dal primo giorno e non mi ha mai tolto. Lo ringrazierò per sempre per la fiducia. Nel mio primo anno a Roma ho fatto otto gol e più di 15 assist. Il tutto quando solo un anno prima ero un giocatore sconosciuto".