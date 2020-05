Calciomercato 2020, le date e i nodi da sciogliere

4/6

Questione che resta irrisolta è quella della scadenza del 30 giugno. Si sa solo che i nuovi contratti, quelli stilati da ora in poi, avranno come nuova data di inizio il 1° settembre, ma per i contratti in essere che scadono il 30 giugno sarà difficile trovare una normativa che li regoli tutti, e probabilmente andranno analizzati caso per caso