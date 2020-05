Brescia, Balotelli torna al lavoro con la squadra

Era rimasto l'ultimo giocatore nella rosa del Brescia a non allenarsi ancora negli impianti del club ma a casa. Attesa terminata: oggi Mario Balotelli si è presentato al campo di Torbole per la prima sessione di lavoro nel centro sportivo del club lombardo dopo il lockdown, mentre i suoi compagni si stavano allenando a livello individuale già da otto giorni. Il centravanti è arrivato intorno alle 9 e ha lavorato in contemporanea con il compagno di squadra Romulo, tenendosi sempre a distanza di sicurezza. Un nuovo inizio per Balotelli, a segno 5 volte in 19 partite di campionato quest'anno con il Brescia e chiamato a guidare in campo i suoi compagni alla missione salvezza, con la squadra ultima a quota 16 punti e distante nove lunghezze dalla salvezza con altri 12 turni di campionato ancora teoricamente a disposizione.