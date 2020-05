"Un maestro, un uomo saggio e buono con cui abbiamo vinto insieme". E' il dolce ricordo di Ronaldo "il Fenomeno" per commemorare Gigi Simoni, l'allenatore con cui alzò la Coppa Uefa in nerazzurro nella stagione 1997/98. Il brasiliano ha pubblicato un post su Instagram ricordando il Mister con una foto scattata a Natale, con queste bellissime parole, con dedica finale.

"Gigi Simoni per me non è stato solo un allenatore. Se oggi penso a lui, penso a un uomo saggio e buono, che non ti ordinava di fare le cose, ma ti spiegava perché quelle cose erano importanti. Penso a un maestro, come in quella foto che facemmo a Natale: lui direttore, noi l’orchestra. Lo ricordo così, con quel sorriso, la sua voce sempre calma, i suoi consigli preziosi. Potevamo e dovevamo vincere di più, ma abbiamo vinto insieme, la cosa che ci raccomandava sempre: grazie mister, mi hai insegnato più di quanto immagini".